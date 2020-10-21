Академия «Ангелы Плющенко» показала фрагмент новой программы Косторной
Карен Саркисян
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная под руководством тренера Сергея Розанова продолжает отрабатывать программу и готовиться к соревнованиям. Видео тренировки фигуристки опубликовала академия «Ангелы Плющенко» на своей странице в Instagram.
«Рабочие моменты. Всем хорошего вечера и отличного настроения!» — подписано видео.
Напомним, что произвольная программа Косторной поставлена под три саундтрека польского композитора Абеля Коженевски из фильмов «Под покровом ночи», «Мы. Верим в любовь» и «Ромео и Джульетта».
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