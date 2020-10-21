КДК отклонил протест «Рубина» по судейству в матче РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отклонил протест казанского «Рубина» по судейству Михаила Вилкова в матче с «Краснодаром» (1:3) в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает журналист Владислав Зимагулов в Telegram.

Комитет согласился с решением судьи и посчитал, что тот не нарушил протокол VAR.

Напомним, что на 43-й минуте матча защитник «Рубина» Илья Самошников рукой сыграл в своей штрафной. Вилков не заметил это нарушение и посмотрел повтор после паузы.

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