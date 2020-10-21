CAS отложил рассмотрение апелляции по делу биатлониста Устюгова
Антон Борисов
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Адвокат биатлониста Евгения Устюгова Алексей Панич заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил рассмотрение апелляции по делу россиянина из-за пандемии коронавируса.
«Новая дата не определена», — цитирует Панича ТАСС.
В начале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) потребовал аннулировать результаты завершившего карьеру спортсмена из-за аномальных показателей его биологического паспорта.
Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.