CAS отложил рассмотрение апелляции по делу биатлониста Устюгова

Адвокат биатлониста Евгения Устюгова Алексей Панич заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил рассмотрение апелляции по делу россиянина из-за пандемии коронавируса.

«Новая дата не определена», — цитирует Панича ТАСС.

В начале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) потребовал аннулировать результаты завершившего карьеру спортсмена из-за аномальных показателей его биологического паспорта.

Устюгов, в пробе которого нашли оксандролон, лишился золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафетной гонке. Также аннулированы все результаты с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014.

Ранее рассмотрение апелляции было назначено на 20 октября.