Норвежские лыжники отреагировали на слова Вяльбе о «легализованном допинге»

Норвежские лыжники отреагировали на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о приеме препаратов от астмы.

Ранее функционер заявила, что употребление норвежцами лекарств можно приравнять к «легализованному допингу».

Олимпийский чемпион Ула Виген Хаттестад отметил, что победы норвежских лыжников не зависят от использования препаратов.

«Многие уважают спортивные достижения Норвегии, включая русских. Уверен, действующие лыжники знают, что стоит за победами норвежцев. Кто-то может считать иначе, мне все равно», — цитирует спортсмена Dagbladet.

Победительница Игр Майкен Касперсен Фалла считает, что обвинения Вяльбе звучат как оправдание неудач россиян. Она добавила, что лекарства от астмы разрешены к употреблению для всех.

«Российские лыжники также могут ими пользоваться», — сказала лыжница.

Ранее бывшая фигуристка Мария Сотскова объяснила обвинения в подделке медицинских документов.