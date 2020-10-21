Стала известна новая дата боя Махачева с дос Аньосом
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет поединок с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом 14 ноября в Лас-Вегасе, сообщает BJ Penn.
Спортсмены должны были встретиться 24 октября, но южноамериканец заразился COVID-19.
Стоит отметить, что организация хотела найти замену дос Аньосу, но отказалась от этой идеи.
Ранее Махачев признал, что у него не осталось шансов выступить на турнире UFC 254.