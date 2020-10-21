Сулейманов оценил игру «Краснодара» в матче против «Ренна»

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов оценил игру команды в матче Лиги чемпионов против французского «Ренна», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Все боролись друг за друга. Мы поняли, что должны быть дисциплинированными, чтобы иметь шанс сегодня вечером, и были именно такими. Дисциплина лучше класса», — сказал Сулейманов.



Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов.