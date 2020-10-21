Вратарь «Краснодара» Сафонов пообещал дать бой «Челси»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ренна».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Очень рад, что мы заработали очко. Игра была сложной. Мы выглядели достойно и могли даже выиграть. Многие в Лиге чемпионов играют впервые. Нам понравилось, готовы дать бой «Челси», — заявил Сафонов в эфире «Матч ТВ».



Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов.