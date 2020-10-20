Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Франции, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе гостей отличились Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд, также автоголом отметился нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Истанбул Башакшехир», а «Манчестер Юнайтед» примет «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» одержал победу над «Динамо».

Футбол. Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — 1:2

Голы: 0:1 — Фернандеш, 23 (пенальти); 1:1 — Марсьяль, 55 (автогол); 1:2 — Рашфорд, 87.