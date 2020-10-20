«Барселона» разгромила «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов

«Барселона» нанесла разгромное поражение будапештскому «Ференцварошу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Лионель Месси, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо, Педро Лопес и Усман Дембеле. У гостей мяч забил Игорь Харатин.

На 68-й минуте красную карточку получил защитник сине-гранатовых Жерар Пике.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором туре «Барселона» на выезде сыграет с туринским «Ювентусом», а «Ференцварош» примет киевское «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» одержал победу над «Динамо».

Футбол. Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

«Барселона» (Барселона, Испания) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — 5:1

Голы: 1:0 — Месси, 27 (пенальти); 2:0 — Фати , 42; 3:0 — Коутиньо, 52; 3:1 — Харатин, 69; 4:1 — Лопес, 82; 5:1 — Дембеле, 89.