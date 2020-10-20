Кириенко пожелал Хабибу удачи в бою с Гэтжи

Сопредседатель Российского союза боевых искусств, первый замглавы Администрации президента страны Сергей Кириенко заявил, что будет смотреть поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Поединок пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Конечно, буду смотреть бой и болеть за Нурмагомедова. Думаю, что не я один, вся страна будет смотреть. Мы все желаем ему победы», — цитирует Кириенко ТАСС.

Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят дал прогноз на поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи.