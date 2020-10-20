Биатлонист сборной России заразился коронавирусом

Биатлонист сборной России Петр Пащенко заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

В настоящее время спортсмен изолирован и находится под наблюдением врачей.

«Остальные члены команды прошли повторное тестирование, по итогам которого могут быть приняты дополнительные меры, направленные на защиту здоровья спортсменов, тренеров и персонала сборной России», — говорится в заявлении.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала россиян за недисциплинированность и пофигизм.