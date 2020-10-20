Мэрия Москвы обсудила возможность полного закрытия трибун на матчах РПЛ
Антон Борисов
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Мэрия Москвы обсудила полное закрытие трибун на матчах чемпионата России по футболу, сообщает «Чемпионат.com».
По информации источника, знакомого с ситуацией, увеличение числа зараженных коронавирусом жителей столицы обеспокоило городские власти. Закрытием трибун мэрия планирует минимизировать число мероприятий со скоплением людей. Отмечается, что судьба лож определится позже.
Собеседник в мэрии сообщил, что решение о закрытии трибун может быть принято в ближайшие недели. Он добавил, что в вопросе с ложами городские власти постараются пойти навстречу клубам и оставить их открытыми.
Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин допустил сокращение квоты по заполняемости стадионов.