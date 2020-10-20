Защитник ЦСКА Щенников не примет участия в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом»

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников не примет участия в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергем», сообщает Sport24. Игрок продолжает восстанавливаться от травмы и тренируется по индивидуальной программе.

Велика вероятность, что Щенников вернется в общую группу игроков к концу недели.

Напомним, что встреча «Вольфсберг» — ЦСКА состоится 22-го октября в Австрии. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА обслужит бригада арбитров из Германии.