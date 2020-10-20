Бутырская о возвращении Загитовой: за год до Игр будет уже поздно

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о перспективах возвращения ведущей шоу «Ледниковый период» Алины Загитовой в большой спорт. Об этом сообщает «Экспресс газета».

По ее словам, спортсменка упустила прекрасный шанс возобновить карьеру минувшим летом.

«Уговаривать Алину сейчас бесполезно. Тутберидзе с этим ничего не сможет сделать, решение должна принять сама Загитова.

Но на мой взгляд, если и надо было возвращаться, то в начале июня А за год до Игр уже будет поздно.

Думаю, что она не вернется на лед», — сказала Бутырская.

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