Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с 2024 года

Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с сезона-2024/25. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, реформа турнира предполагает изменение структуры проведения группового этапа. Согласно одному из них, 36 команд будут поделены на шесть групп, где проведут по десять встреч.

Другой вариант подразумевает такое же количество поединков в группе, однако соперники будут определяться по специальной «швейцарской системе», преимущественно используемой в шахматах.

В настоящее время в основном раунде Лиги чемпионов играют 32 команды.

Ранее защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт выразил поддержку нидерландскому игроку линии обороны «Ливерпуля» Вирджилу Ван Дейку.