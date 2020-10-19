Клопп пообещал ждать ван Дейка, как жена — мужа из тюрьмы
Харитон Сергеев
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника Вирджила ван Дейка, передает сайт «красных».
Напомним, футболист получил повреждение в матче против «Эвертона». Он может пропустить оставшиеся игры сезона.
«Футболисты всегда хотят в первый момент остаться одни. У меня есть опыт, чтобы знать об этом. Я тоже получал травмы. Мы будем ждать Вирджила, как верная жена — мужа из тюрьмы», — сказал Клопп.
Ранее в Англии выявили клуб, чьих болельщиков арестовывали наибольшее количество раз.