Слуцкий эмоционально отреагировал на обвинения в адрес России в попытке срыва ОИ

Председатель комитета Госдумы по международным делами Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на обвинения США и Великобритании в адрес России в попытке срыва токийской Олимпиады, передает ТАСС.

«Это дичайший бред, редкостная чушь. Новые обвинения — очередной шаг по дискредитации РФ в духе геббельсовской пропаганды: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее верят в нее», — сказал Слуцкий.

Также Слуцкий отметил, что «подобные заявления вновь и вновь пробивают дно в отношениях Москвы с Вашингтоном и Лондоном».



Ранее США и Великобритания обвинили Россию в попытке сорвать токийскую Олимпиаду.