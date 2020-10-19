Слуцкий эмоционально отреагировал на обвинения в адрес России в попытке срыва ОИ
Андрей Черников
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Председатель комитета Госдумы по международным делами Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на обвинения США и Великобритании в адрес России в попытке срыва токийской Олимпиады, передает ТАСС.
«Это дичайший бред, редкостная чушь. Новые обвинения — очередной шаг по дискредитации РФ в духе геббельсовской пропаганды: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее верят в нее», — сказал Слуцкий.
Также Слуцкий отметил, что «подобные заявления вновь и вновь пробивают дно в отношениях Москвы с Вашингтоном и Лондоном».
Ранее США и Великобритания обвинили Россию в попытке сорвать токийскую Олимпиаду.