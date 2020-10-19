Ягудин оценил перспективы Загитовой вернуться в большой спорт
Андрей Черников
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Алексей Ягудин, соведущий Алины Загитовой по «Ледниковому периоду», оценил шансы фигуристки вернуться в большой спорт, передает ТАСС.
«В жизни нет ничего невозможного — мы прекрасно видели возвращение в большой спорт Жени Плющенко, который пропускал даже не один сезон, возвращался и вновь побеждал», — сказал Ягудин.
Также Ягудин отметил, что Загитова сама решит, как ей поступать дальше.
Ранее сообщалось о том, что Загитова не будет участвовать в соревнованиях в 2020 году.