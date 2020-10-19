Ягудин оценил перспективы Загитовой вернуться в большой спорт

Алексей Ягудин, соведущий Алины Загитовой по «Ледниковому периоду», оценил шансы фигуристки вернуться в большой спорт, передает ТАСС.

«В жизни нет ничего невозможного — мы прекрасно видели возвращение в большой спорт Жени Плющенко, который пропускал даже не один сезон, возвращался и вновь побеждал», — сказал Ягудин.

Также Ягудин отметил, что Загитова сама решит, как ей поступать дальше.



Ранее сообщалось о том, что Загитова не будет участвовать в соревнованиях в 2020 году.