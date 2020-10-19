Гран-при Франции по фигурному катанию отменен из-за COVID-19
Андрей Черников
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Гран-при Франции по фигурному катанию отменен, сообщает Twitter Французской федерации ледовых видов спорта.
Турнир должен был пройти в национальном формате с 13 по 15 ноября.
Соревнования отменены из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Ранее Ольга Бузова рассказала о трудностях на проекте «Ледниковый период».
Suite aux récentes annonces d'Emmanuel Macron concernant la Covid-19, la Fédération Française des Sports de Glace, en accord avec @GrenobleAlpes, est au regret d'annoncer l'annulation des Internationaux de France de patinage, initialement prévus du 13 au 15 novembre 2020 pic.twitter.com/YXKSD46e30— FFSG (@ffsportsdeglace) October 19, 2020