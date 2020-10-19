Гран-при Франции по фигурному катанию отменен из-за COVID-19

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Гран-при Франции по фигурному катанию отменен, сообщает Twitter Французской федерации ледовых видов спорта.

Турнир должен был пройти в национальном формате с 13 по 15 ноября.

Соревнования отменены из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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