Беспутин рассказал об угрозах в адрес Ломаченко от отца Лопеса

Боксер Александр Беспутин рассказал о том, что отец Теофимо Лопеса угрожал украинцу Василию Ломаченко, передает РИА «Новости».

Напомним, 18 октября Лопес одолел Ломаченко единогласным решением судей.

Беспутин заявил, что после боя Ломаченко с Хосе Педрасой отец Лопеса, находившийся в нетрезвом состоянии, начал кричать, что его сын оторвет украинцу голову.

«Вася просто не знал ни его, ни его сына. Да, Ломаченко тоже грубо ему ответил. Но то, что Василий не подал руку отцу Лопеса, это полное вранье», — добавил спортсмен.



Ранее мэр Львова Андрей Садовой высказался о поражении Ломаченко.