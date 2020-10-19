Грулев принес извинения Карпову за сломанный нос
Андрей Черников
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Футболист московского «Динамо» Вячеслав Грулев принес извинения игроку столичного ЦСКА Вадиму Карпову за то, что сломал ему нос во время очного поединка команд.
Напомним, красно-синие победили со счетом 3:1, а Карпов был отправлен в больницу.
«Хочу сказать, что мои действия несли непреднамеренный характер. Желаю Карпову скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — сказал Грулев в Instagram бело-голубых.
Ранее ЦСКА обратится в Российский футбольный союз (РФС) по поводу судейства в матче с «Динамо».