Грулев принес извинения Карпову за сломанный нос

Футболист московского «Динамо» Вячеслав Грулев принес извинения игроку столичного ЦСКА Вадиму Карпову за то, что сломал ему нос во время очного поединка команд.

Напомним, красно-синие победили со счетом 3:1, а Карпов был отправлен в больницу.

«Хочу сказать, что мои действия несли непреднамеренный характер. Желаю Карпову скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — сказал Грулев в Instagram бело-голубых.



Ранее ЦСКА обратится в Российский футбольный союз (РФС) по поводу судейства в матче с «Динамо».