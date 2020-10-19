Российская фигуристка Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях в 2020 году, передает ТАСС.

«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», — сказали собеседники агентства.



Напомним, 18-летняя спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период».



Ранее Загитова надела на съемки «Ледникового периода» винтажное платье.