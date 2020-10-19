Агент игрока «Краснодара» Маркова высказался о сомнительном тесте футболиста на COVID-19

Агент игрока «Краснодара» Евгения Маркова Андрей Талаев высказался о сомнительном тесте футболиста на COVID-19, передает Sport24.

»Евгений чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов. Пришел сомнительный тест, его изолировали. Сегодня пересдали тесты, но результатов пока нет», — сказал Талаев.

Напомним, 20 октября «быки» сыграют во Франции с «Ренном» в матче Лиги чемпионов.



Ранее сыгравшие в масках гандболисты заразились коронавирусом.