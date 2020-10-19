Агент игрока «Краснодара» Маркова высказался о сомнительном тесте футболиста на COVID-19
Андрей Черников
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Агент игрока «Краснодара» Евгения Маркова Андрей Талаев высказался о сомнительном тесте футболиста на COVID-19, передает Sport24.
»Евгений чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов. Пришел сомнительный тест, его изолировали. Сегодня пересдали тесты, но результатов пока нет», — сказал Талаев.
Напомним, 20 октября «быки» сыграют во Франции с «Ренном» в матче Лиги чемпионов.
Ранее сыгравшие в масках гандболисты заразились коронавирусом.