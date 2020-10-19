Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин находится на просмотре в немецком клубе

Экс-вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин находится на просмотре в немецкой «Фортуне», передает пресс-служба команды в Twitter.

Отмечается, что россиянин будет тренироваться с основным составом, а потом в клубе примут решение по поводу его будущего.



С 2016 по 2020 год голкипер выступал за швейцарский «Сьон».



Ранее Денис Глушаков высказался об оскорблениях со стороны фанатов «Спартака».