Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин находится на просмотре в немецком клубе
Андрей Черников
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Экс-вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин находится на просмотре в немецкой «Фортуне», передает пресс-служба команды в Twitter.
Отмечается, что россиянин будет тренироваться с основным составом, а потом в клубе примут решение по поводу его будущего.
С 2016 по 2020 год голкипер выступал за швейцарский «Сьон».
Ранее Денис Глушаков высказался об оскорблениях со стороны фанатов «Спартака».
ℹ️— Fortuna Düsseldorf (@f95) October 19, 2020
Torwart Anton Mitryushkin nimmt bis auf Weiteres als Testspieler am Mannschaftstraining der Fortuna teil. Der 24-jährige Russe, der zuletzt für den schweizerischen Erstligisten FC Sion zwischen den Pfosten stand, ist derzeit vertragslos.#f95 | ��⚪️