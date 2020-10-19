ЦСКА обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

Директор по связям с общественностью и информационной политике московского ЦСКА Сергей Аксенов сказал, что армейский клуб может обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) с просьбой разъяснить действия арбитра Владислава Безбородова, сообщает ТАСС.

Напомним, что 18-го октября ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1.

В первом тайме защитник армейцев Вадим Карпов получил травму в столкновении с нападающим динамовцев Вячеславом Грулевым. Безбородов наказал Грулева желтой карточкой. После игры у Карпова были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко после матча высказал мнение, что Грулев заслуживал красной карточки и удаления за нарушение на Карпове.

Ранее стали известны сроки восстановления футболиста ЦСКА Фернандеса.