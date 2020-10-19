Хоккейному «Барысу» и баскетбольной «Астане» разрешен выезд за границу

Министр культуры и спорта Казахстана Актоты Райымкулова сообщила, что хоккейному клубу «Барыс» и баскетбольному клубу «Астана» разрешен выезд за границу, передает Baigenews. По словам Райымкуловой, в случае с «Астаной» решение было принято с учетом того, что в Единой лиге ВТБ разработан порядок проведения санаторно-эпидемиологических мероприятий при проведении матчей.

«Разрешен выезд из Казахстана и обратный въезд в страну членам баскетбольного клуба «Астана» для участия в играх Единой лиги ВТБ», — сказала министр.

Напомним, что министерство здравоохранения Казахстана из-за эпидемиологической ситуации в стране запретило спортсменам выезд за границу.

Ранее сообщалось, что хоккейному клубу «Барыс» могут запретить выезд из Казахстана.