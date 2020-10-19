Гэтжи рассказал о плане на бой с Хабибом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи рассказал о плане на поединок против чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмен заявил, что будет придерживаться тактики, которую использовал в бою с соотечественником Тони Фергюсоном.

«Я буду держать дистанцию и обороняться, а защита — это самая важная часть. Если он захочет побороться в середине, будем бороться. Я это могу. У клетки же его невозможно победить», — цитируют Гэтжи газета «Известия».

Поединок между бойцами за титул чемпиона в легком весе пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Гэтжи заявил, что не изучал поединки Нурмагомедова в преддверии их боя.