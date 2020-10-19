Пражская полиция водометами разогнала митинг спортивных фанатов

Полиция Праги разогнала с использованием водометов митинг чешских фанатов, протестовавших против отмены спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в акции в центре города приняли участие более тысячи болельщиков. В разгоне демонстрантов приняли участие несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. В ответ на действия полиции фанаты начали забрасывать из камнями, бутылками и другими предметами.

«Демонстранты нарушили правила ЧС, поскольку превысили число участников, не соблюдали дистанцию, а многие не имели масок. Поэтому магистрат принял решение прекратить митинг», — заявил представитель властей Праги Вит Гофман.

После беспорядков были задержаны 16 человек.

Ранее сообщалось, что полицейские запретили болельщикам «Уфы» пронести на стадион баннер в поддержку фанатов «Ростова».