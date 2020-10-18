Черчесова-младшего ждет операция

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов прокомментировал травму вратаря Станислава Черчесова в матче с «Родиной», сообщает «Чемпионат.com». По его словам, после столкновения с нападающим соперника Черчесов потерял сознание, и у него запал язык.

При этом Габулов считает, что эпизод был полностью игровым: нападающий вышел один на один и уже готовился пробить, вратарь правильно сократил дистанцию, расстояние было минимальным — соперник сбил Черчесова с ног и всем телом упал на него.

«Хорошо, что основной удар пришелся все-таки в корпус, а уже потом в голову», — добавил Габулов.

После обследования Черчесову диагностировали перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговую травму с легким сотрясением.

19-го октября голкипер перенесет операцию. В данный момент состояние Черчесова стабильное.

«Операцию Стасу будет делать тот же хирург, что работал со мной после столкновения с Веллитоном в 2009-м — Алексей Юрьевич Дробышев. По срокам восстановления пока информации нет: все зависит от скорости сращивания костей, плюс нельзя допустить осложнений после черепно-мозговой травмы», — сообщил Габулов.

Напомним, что 25-летний игрок является сыном главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что у сына Черчесова подозрение на перелом нижней челюсти.