У сына Черчесова подозрение на перелом нижней челюсти

Голкипер футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов имеет подозрение на черепно-мозговую травму после столкновения в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против московской «Родины», сообщает ТАСС.

Черчесов получил удар в голову коленом в одном из игровых эпизодов и был госпитализирован.

«В протоколе матча записано, что у Черчесова подозрение на черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти, сотрясение головного мозга», — сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что голкипер является сыном главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что сын Черчесова пришел в себя после потери сознания в матче ПФЛ.