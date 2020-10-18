«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Ростов» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе ростовчан забитым мячом отметились Кэнто Хасимото, Роман Еременко и Данил Глебов.

На 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник грозненцев Антон Швец.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

РПЛ. 11-й тур

«Ростов — «Ахмат» — 3:0.

Голы: 1:0 — Кэнто Хасимото, 24; 2:0 — Роман Еременко, 90+2; 3:0 — Данил Глебов, 90+5.

После 11-ти туров РПЛ «Ростов» располагается на 5-м месте с 20-ю набранными очками. «Ахмат» идет на 10-м месте, имея в своем активе 14 очков.

Ранее ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ.