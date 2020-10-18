Сын Черчесова пришел в себя после потери сознания в матче ПФЛ

Вратарь клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов, который потерял сознание в матче 12-го тура чемпионата против «Родины», пришел в себя, сообщает официальный Instagram клуба.

Напомним, что игрок получил удар коленом в голову и потерял сознание на футбольном поле. Машина скорой помощи увезла его в больницу.

26-летний вратарь является сыном главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что сын Черчесова госпитализирован после удара коленом по голове.