«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче АПЛ

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«Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед» сыграли вничью в матче 5-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра завершилась со счетом 3:3.

Команда Жозе Моуриньо отправила три мяча в ворота соперника уже в первом тайме. Забитыми мячами отметились Сон Хын Мин и Гарри Кейн (дубль).

Во втором тайме усилиями Фабиана Бальбуэна, Давинсона Санчеса и Мануэля Лансини подопечным Дэвида Мойеса удалось отыграться.

АПЛ. 5-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:3.
Голы: 1:0 — Сон Хын Мин, 1; 2:0 — Гарри Кейн, 8; 3:0 — Гарри Кейн, 16; 3:1 — Фабиан Бальбуэна, 82; 3:2 — Давинсон Санчес, 85; 3:2 — Мануэль Лансини, 90+4.

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