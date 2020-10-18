«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче АПЛ
Мартин Норикович
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«Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед» сыграли вничью в матче 5-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Игра завершилась со счетом 3:3.
Команда Жозе Моуриньо отправила три мяча в ворота соперника уже в первом тайме. Забитыми мячами отметились Сон Хын Мин и Гарри Кейн (дубль).
Во втором тайме усилиями Фабиана Бальбуэна, Давинсона Санчеса и Мануэля Лансини подопечным Дэвида Мойеса удалось отыграться.
АПЛ. 5-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:3.
Голы: 1:0 — Сон Хын Мин, 1; 2:0 — Гарри Кейн, 8; 3:0 — Гарри Кейн, 16; 3:1 — Фабиан Бальбуэна, 82; 3:2 — Давинсон Санчес, 85; 3:2 — Мануэль Лансини, 90+4.
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