Дзагоев поддержал чемпиона UFC Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев на странице UFC Russia в Instagram поддержал Хабиба Нурмагомедова в преддверии поединка с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи. Футболист выразил уверенность, что боец сохранит титул и пожелал ему удачи .

«Впереди большое событие — UFC 254 с главным поединком Нурмагомедов — Гэтжи. Хабиб, будем смотреть и болеть за тебя. От всей души желаю тебе победы. Чемпион может быть только один. Нисколько не сомневаюсь, что это снова будешь ты. Удачи и победы», — сказал Дзагоев.

Напомним, что турнир UFC 254 пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Саид Нурмагомедов намерен провести два боя за две недели и выступить на UFC 254.