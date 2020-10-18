С. Нурмагомедов намерен провести два боя за две недели и выступить на UFC 254

Боец UFC Саид Нурмагомедов дал комментарий по поводу победы на турнире UFC Fight Island 6 над Марком Штрайглем и рассказал о своих дальнейших планах. Нурмагомедов выразил желание вновь выступить уже на следующей неделе. По словам россиянина, в бою со Штрайглем особо возиться не пришлось и чувствует он себя хорошо.

«Это самая быстрая победа в карьере. Сегодня, когда попал левый сбоку, не думал, что соперник чуть потеряется. Хотел уже набросить гильотину, но мой угол начал кричать, чтобы я бил. В итоге победил.

Что касается дальнейших планов, хотел бы сразу подраться. Можно было бы и на следующей неделе, если будет возможность. В любом случае, до конца года хотел бы выступить», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после турнира.

Напомним, главным событием UFC 254 станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба госпитализирован в Дубае.