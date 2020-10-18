Двоюродный брат Хабиба госпитализирован в Дубае

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в Дубае, передает ТАСС.

«Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой», — сказали в команде спортсмена.

Напомним, 24 октября Умар должен провести дебютный поединок в UFC против Сергея Морозова из Казахстана.



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