Игрок «Спартака» Кутепов летом мог переехать в Турцию

Игрок московского «Спартака» Илья Кутепов летом мог переехать в Турцию, передает Sport24.

«У Ильи было за это окно два хороших варианта в России и два в Турции. «Спартак» пока предпочитает оставить игрока. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько месяцев», — сказал агент футболиста Дамиано Драго.

Защитник выступает за красно-белых с 2012 года.



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