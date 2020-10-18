В РПЛ прокомментировали лайк оскорбительному комментарию в адрес «Спартака»
Андрей Черников
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В Российской премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали лайк оскорбительному сообщению в адрес «Спартака».
В официальном аккаунте лиги пользователь написал комментарий по матчу между подмосковными «Химками» и московским «Спартаком»: «Судья подарил мини-пигам пенальти». Канал РПЛ поставил лайк данной записи.
«Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк. Комментарий удален, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание», — передает слова пресс-службы РПЛ «Чемпионат.com».
Красно-белые победили со счетом 3:2.
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков не согласился с пенальти в ворота «Химок» в игре со «Спартаком».