Министр спорта МО не согласился с пенальти в ворота «Химок» в игре со «Спартаком»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными «Химками» и столичным «Спартаком», передает ТАСС.

Напомним, красно-белые победили со счетом 3:2.

«Из пенальти в ворота «Химок» мы трагедии не делаем. По моему мнению, в том эпизоде Понсе акцентировано подставлял голову. Что касается протеста по работе судей, то пускай это решает клуб», — сказал Терюшков.



Ранее «Спартак» обыграл «Химки» в матче РПЛ.