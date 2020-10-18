Уткин считает, что матч «Краснодар» — «Рубин» будет переигран

Журналист Василий Уткин высказался о возможной переигровке матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Рубин».

«Быки» одержали победу со счетом 3:1.

Напомним, клуб из Татарстана написал протест на нарушение Михаилом Вилковым протокола VAR. Казанцы считают, что арбитр не имел права ставить пенальти, так как до этого произошла остановка игры.

«Получается, судья допустил техническую ошибку, повлиявшую на результат. Если я ничего не путаю, техническая ошибка судьи может быть основанием для переигровки», — написал Уткин в своем Telegram-канале.



Ранее «Рубин» подал протест на результат матча с «Краснодаром».