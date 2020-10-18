Мозес пошел на понижение зарплаты, чтобы играть за «Спартак»

Гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что новичок команды Виктор Мозез пошел на понижение зарплаты, чтобы играть за красно-белых, передает «СЭ».

«Футболист хочет играть в «Спартаке». Это самый важный момент. А все остальное — частности. Он сюда приехал не зарабатывать», — сказал Газизов.

Напомним, нигериец выступает за московский клуб на правах аренды. Права на него принадлежат лондонскому «Челси».



Ранее Доменико Тедеско оценил дебют Виктора Мозеса за «Спартак».