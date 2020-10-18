Мозес пошел на понижение зарплаты, чтобы играть за «Спартак»
Андрей Черников
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Гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что новичок команды Виктор Мозез пошел на понижение зарплаты, чтобы играть за красно-белых, передает «СЭ».
«Футболист хочет играть в «Спартаке». Это самый важный момент. А все остальное — частности. Он сюда приехал не зарабатывать», — сказал Газизов.
Напомним, нигериец выступает за московский клуб на правах аренды. Права на него принадлежат лондонскому «Челси».
Ранее Доменико Тедеско оценил дебют Виктора Мозеса за «Спартак».