Исинбаева восхитилась номером Тодоренко и Костомарова в «Ледниковом периоде»

Известная певица Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров представили новый номер в проекте «Ледниковый период».

Для выступления пара выбрала музыку из кинофильма «Джокер», где партнер выступил в главной роли.

Жюри оценило прокат высшим баллом, а наибольшие восторги среди членов судейской коллегии выразила прыгунья с шестом Елена Исинбаева.



«Действительно шикарный номер, Регина и Роман, я вас поздравляю! Я бы хотела обратить внимание на руки Регины, которые сегодня буквально порхали», — сказала легкоатлетка.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова расплакалась после неудачного проката на «Ледниковом периоде».