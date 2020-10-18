Тарасова оценила яркое выступление Чепурченко в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила яркое выступление актера Вячеслава Чепурченко и Яны Хохловой в «Ледниковом периоде».

Пара показала номер под музыку из фильма «Семь жизней» и заработала максимально количество баллов.

«Так было здорово, так эффектно! И она, конечно, прелесть. Сколько лет ты должна была еще кататься в этом спорте… Недооцененная, непонятая, такая способная!

Такие интересные поддержки, такие интересные подпрыжки! Яна ничего не боится, все держит под контролем. А он! Ну, товарищи! Мы имеем дело с суперпрофессионалами», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова расплакалась после неудачного проката на «Ледниковом периоде».