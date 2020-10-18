Ортега выиграл главный бой UFC Fight Island 6
Вадим Балканов
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Боец смешанных единоборств (ММА) Брайан Ортега одержал победу в главном событии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Island 6.
Американец сломил сопротивление корейца Чон Чхан Сона, выступающего под псевдонимом «корейский зомби». Бой состоялся в Абу-Даби и продлился пять раундов.
Общим судейским решением победа досталась Ортеге: 50-45, 50-45, 50-45. Для него эта победа стала 15-й в карьере профессионального бойца.
Ранее сообщалось, что грузин Гурама Кутателадзе нанес поражение поляку Матеушу Гамроту.