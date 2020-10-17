Глава ФФККР прокомментировал скандалы вокруг фигурного катания
Андрей Черников
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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандалы вокруг фигурного катания, передает сайт организации.
«Нам нужно успокоиться, сосредоточиться на работе и не забывать о профессиональной этике. Мы — одна команда, представляем сборную России. Надо находить общий язык», — сказал Горшков.
Также функционер отметил, что сезон складывается непросто, из-за COVID-19, но во всех странах организаторы прикладывают огромные усилия, чтобы фигуристы имели возможность тренироваться и выступать.
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