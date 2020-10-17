Глава ФФККР прокомментировал скандалы вокруг фигурного катания

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандалы вокруг фигурного катания, передает сайт организации.

«Нам нужно успокоиться, сосредоточиться на работе и не забывать о профессиональной этике. Мы — одна команда, представляем сборную России. Надо находить общий язык», — сказал Горшков.

Также функционер отметил, что сезон складывается непросто, из-за COVID-19, но во всех странах организаторы прикладывают огромные усилия, чтобы фигуристы имели возможность тренироваться и выступать.

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