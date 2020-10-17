Тотьмянина резко отозвалась о своем партнере по «Ледниковому периоду»

Фигуристка Татьяна Тотьмянина, жена олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, прокомментировала слухи о том, что она ушла из «Ледникового периода» из-за ревности супруга к ее партнеру по шоу — актеру Вячеславу Чепурченко.

«Почему ушли с проекта? Муж, наверное, ревновал к такому парню-красавцу», — спросили спортсменку в Instagram.

«Ревнуют к достойным, а не к обертке», — резко ответила Тотьмянина.

Напомним, Тотьмянина сообщила, что покинула шоу из-за травмы.



Ранее у Ягудина и Тотьмяниной украли собаку.