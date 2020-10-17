Мать умершего 23-летнего хоккеиста хочет узнать правду о смерти сына

Мать погибшего хоккеиста Павла Крутия Людмила рассказала о причинах смерти сына.

Спортсмен скончался 10 июля в возрасте 23 лет во время тренировочного сбора команды. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Людмила Крутий заявила, что собирает с телефона сына информацию.

«Допустим, что Паша сам себе покупал форму. Он спрашивал у администратора «Южного Урала», выдадут ли ему форму. Он не мог получить свою, которая осталась в Караганде — из-за пандемии ее не могли привезти вовремя, груз отправили не авиасообщением, а на машине», — цитирует мать спортсмена «Спорт-Экспресс».

Мать спортсмена задалась вопросом о том, осматривали ли хоккеиста перед пробежкой.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) оштрафовал генерального директора «Южного Урала» Олега Пивунова на 500 тысяч рублей в связи со смертью хоккеиста Крутия.