Чимаев устроил борцовскую схватку с экс-чемпионом UFC Кормье

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев устроил борцовскую схватку с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэлем Кормье у входа в отель на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Видео опубликовано на сайте «Чемпионат.com».

20 сентября швед одержал третью победу в карьере в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.

Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от обладателя титула в тяжелом весе Стипе Миочича. Бой, прошедший на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе, продлился все пять раундов и завершился победой Миочича единогласным решением судей.

Ранее Хамзат Чимаев принял вызов американского бойца смешанных единоборств (ММА) Криса Уайдмана.