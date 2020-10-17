Роналду обратился к фанатам на русском языке

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду порадовал поклонников обращением на русском языке.

«На здоровье! Как дела? Хорошо!» — произнес Роналду в прямом эфире Instagram, увидев комментарии от подписчиков из России.

Ранее португалец пять лет находился в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, в результате чего выучил некоторые русские слова.

В данный момент нападающий находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, который он сдал в стане сборной Португалии. Обладатель пяти «Золотых мячей» на частном медицинском борту переправился из Лиссабона в Турин, чтобы отбыть карантин в Италии и в кратчайшие сроки приступить к тренировкам в составе «Ювентуса». Благодаря этому у него есть теоретическая возможность принять участие в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» 28 октября.

Ранее сообщалось, что Роналду ответил на критику министра спорта Италии, обвинившего его в нарушении карантина.