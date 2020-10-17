Черчесов не увидел проблемы в большом количестве нагрузки на Жиркова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру защитника Юрия Жиркова в Лиге наций. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 37-летний игрок провел три матча подряд за шесть дней на высоком уровне, и мог бы провести четвертую, если бы она стояла в календаре.

Также специалист заявил, что если в стране появится футболист, который будет сильнее Жиркова на позиции левого защитника, то он обязательно попадет в национальную команду.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» заключил контракт с российским игроком из системы «Монако» Кириллом Климовым.